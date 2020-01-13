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غدا.. "مئوية النقشبندي" في اللقاء الأول لصالون مصر المبدعة بالعام الجديد

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:47 ص
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بوابة الفجر
أ ش أ
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تحتفل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، بمرور ١٠٠ عام على ميلاد كروان الابتهالات والإنشاد الديني، الشيخ سيد النقشبندي، في السابعة من مساء غد الثلاثاء، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يأتي الصالون تحت عنوان "مئوية النقشبندي" وهو اللقاء الأول للصالون عام ٢٠٢٠، يديره الكاتب الصحفي والشاعر محمد أحمد بهجت مدير ومؤسس الصالون، بمشاركة متميزة من الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز.

كما يشارك في الصالون الفنان ماهر إسماعيل وفرقته الموسيقية، والمنشد أحمد خضر، والمنشد محمد الجعفري، والمنشد حذيفة عبد الناصر.
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