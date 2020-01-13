"بتغازل قلبي" مهرجان جديد يجمع نجم المهرجانات سعيد فتلة وشريف خالد

طرح نجم المهرجانات الشعبية سعيد فتلة، ونجم التيك توك شريف خالد، وميدو اباظة، مهرجان بعنوان "بتغازل قلبي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية.



تفاصيل مهرجان "بتغازل قلبي"



يقدمه كل من سعيد فتله، شريف خالد، ميدو اباظه، ومن كلمات على سماره، فارس وجنه، ومن توزيع على سماره – شيندى – خليل، وتقول كلماته: "أنا شفت ناس زي المداس ميفرقوش عنه، وملوين راس شرها فاز عليبها وانتصرو، قلبي اداس وشربت كاس داق اللسان مره، خلصت خلاص وفي ايدي فاسه ضرب وتضرو، وفي ناس اصيلة ومش عويله وبترد المعروف فاكرة الجميلة وفي ا يشيله جدعنه منها تشوف".



