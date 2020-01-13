تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة.. والتعليم تحقق

تداولت أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الأولى للصف الثاني الثانوي على السوشيال ميديا، في أثناء انعقاد الامتحان.





وقالت وزارة التربية والتعليم، إنها تحقق في تسريب الامتحان، من خلال الغرفة المركزية لمتابعة الامتحانات الالكترونية.





ويخوض طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الاثنين امتحان اللغة الأجنبية الأولى على التابلت، على مستوي جمهورية مصر العربية، بينما يخوض طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى فى الواحدة ظهرًا داخل المدارس "ورقيًا".





وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي، إن الامتحانات الالكترونية قد حققت نجاح فى يومها الأول والذي بدأ فى 11 يناير أثناء عقد امتحان اللغة العربية.



