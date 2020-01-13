الطالع الفلكى الإثنين 13/1/2020..بُرج الأمَان!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الرّابعة و 6 دقائق عصراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى السادسة و25 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 22 ديسمبر - 20 يناير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الشّولة من 2 يناير - 14 يناير.





اليوم 4 طوبة قبطى ، 13 كانُون ثَانِ رُومى، 18 جُمَادَى أوَّل،ميمُون للغاية، إزعاج الإناث على أرض مصراليوم عواقبه وخيمة فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: -أنا معنديش أىّ شكّ فِليلى،المسألة إن الواحد مَبَآش مِطّمّن لِمِرْوَاحْهَا لا للنّادى ولا للسّينما ولا للجامعة ولا للجنّ الأزرأ حَتّى.(محمود ياسين من فيلم أين المَفَرّ-1977)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة تنتقل للحُوت - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من برج الدّلو لتدخل برج الحُوت فى الثامنة و 40 دقيقة ليلاً ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للحَمَلْ فى 7 فبراير العاشرة ودقيقتان ليلاً ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟









هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الجدى.(تنتقل للدّلو فى 20 يناير)

عطارد) ----- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 16 يناير))

الزّهرة) ----- فى الحُوت. (تنتقل للحَمَلْ فى 2 فبراير))

(القمر) ------ فى الأسد.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 16 فبراير))

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)









الزّهرة تحكم الثور والميزان ، برج ضعفها العذراء ، برج قوّتها وشرفها وعلوّها

الحُوت ، تمّ إعتبار برج الحوت برج قوّة وعلوّ الزّهرة لأسباب منها أن الحَدَسْ

الإحساس وسيلة إدراك مُساوية للعقل تقوم الأنثى باستعماله لمعرفة هل الرّجل

الذى أمامها مُناسب لها من عدمه والحدس أحد صفات بُرج الحوت كوْن الحوت

يصل لمحطة التزاوج بالغريزة عن طريق بُوصلة رَبّانيّة تهديه طريقه الصحيح ،

كما أنّ أفضل مكان للزهرة/الفتاة هو داخل بطن الحوت بمنزلها بمأمن عن الأماكن التى قد تتسبّب لها خشونة التعامل مع الغير.





المُشترى كوكب الأخلاقيّات والقِيَم الفاضلة والحظوظ يحكم القوس والحوت

يتواجد حالياً فى برج الجدى يحكمه زحل كوكب القوانين والنظام وهذا (قد) يعنى

علاقة زواج فى إطار النظام وقوانين وأعراف المُجتمع بما يصون كرامة الزهرة/الإناث ويحفظ حقوقهنّ ، بمشيئة الله تَعَالى.





الزّهرة فى بُرج قوّتها ترتفع فرصتها للعثورعلى العريس الموعود شرط أن

تتواجد الزّهرة/الإناث فى الأماكن الآمِنَة التى تحفظ لها كرامتها وتصون سمعتها وتكون فيها بمأمن عن خشونة العالم الخارجى /بطن الحوت ،وأن تُعزّز فرصتها

فى الزواج بضرورة توافر القوانين والأعراف والمتطلبات الحيايتة المطلوبة من العريس لإعمار بيت جديد ، كما أنها فرصة للزهرة/الزوجة أن لإعادة ترتيب غرفة الزوجيّة/بطن الحوت بما يُجدّد الحيوية و الشباب لحياتها الزوجيّة ويُبدّد أيّة

خلافات مع الزوج وأن تحرص على إبقاء أسرار حياتها الزوجية الخاصة فى

سريّة تامة داخل بطن الحوت حتى عن أقرب المُقربين، بمشيئة الله تَعَالى.









**اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد الفنانيْن الكبيريْن حسين رياض ومنير مُراد رَحِمَهُمَا الله و كلاهُما وُلِدَا فى نفس اليوم والشهر، لاتبخل عليهما بالفَاتِحَة.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: اللى يسأل مَيْتُوهْش، مثل شائع يعنى أن تستفهم إن شعرت بمشكل فى عملك، لا عيب فى السؤال بدلاً عن المُكابرة ثم إرتكاب الأخطاء.





برج الثور: قد تحقق مكاسب أو تقدّم بسبب نصيحة ثمينة يقدمها لك أحدهم فافتح أذنيك جيداً ولاتستخف بآراء من حولك فلست وحدك من تحتكر الحكمة.





برج الجوزاء: شمّرعن ذراعيك واعمل باجتهاد حتى إن بدا لك الأمر أنّه غير مُجزٍ بشكلٍ فورىّ، عليك تطبيق مبدأ الحركة بركة.





برج السّرطان: غلّف صراحتك باللطف لتجد الأذن المُنصتة ، إن أردت تطوير مهاراتك فلا بديل عن الإنخراط فى كورس تعليمى أو مهنى فوراً.





برج الأسد: لاتورّط نفسك فى علاقة ، مشوار، خدمة ، وعود ، ثم تشتكى لاحقاً من عدم قدرتك على الوفاء بتلك الخدمة أو العلاقة ن لسانك حُصانك.





برج العذراء : عينك كالصّقر فى إلتقاط العيوب والشوائب فى العمل ، إن شعرت بخلل بمُستند ولاتعرفه فلا توقّع عليه ، صدّق إحساسك و خذ وقتك الكافى.





برج الميزان: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.

برج العقرب: المواقف الصعبة غالباً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف معدن الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج القوس: لا تكن حسّاساً زيادةً عن اللازم ،حاول إبعاد العاطفة عن شئون العمل مع إحتفاظك بمراعاة الدّواعى الإنسانيّة الطارئة.





برج الجدى: من وقتٍ لآخر قد يكون عليك إنجازالأعمال بنفسك بدلاًعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد بعيداً عن أخطاء الآخرين.





برج الدّلو: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة فادحة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج الحوت: لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق ، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش قدرتك على التفكير المنطقى.





