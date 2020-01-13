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انتحار شاب من قنا داخل أتوبيس بتناول حبة "غلة"

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:44 ص
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جثة
جثة
محمد طه
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انتحر شاب خلال استقلاله أتوبيس نقل عام، قادمًا من محافظة قنا، متوجهًا لمدينة رأس غارب، بشمال محافظة البحر الأحمر، بتناول حبة حفظ الغلال السامة.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بوصول شاب ويدعى "أ. م." قادم على متن إحدى الأتوبيسات العامة من محافظة قنا، ذاهب لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، كانت ظهرت عليه حالات إعياء شديد داخل الأتوبيس، وقبل وصوله لمستشفى سفاجا المركزي، توفي.

وانتقلت قوة أمنية من قسم سفاجا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة الشاب بتناوله قرصا ساما يستخدم في حفظ الغلال، بناءًا على الكشف الأولى على الجثمان.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي كلفت المباحث بتحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.
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