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جيجي حديد تعود مجددا لحبيبها السابق زين مالك بعد عام من الانفصال

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:38 ص
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زين مالك وجيجي حديد
زين مالك وجيجي حديد
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عادت جيجي حديد، عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، إلى حبيبها السابق المغني الإنجليزي "زين مالك"، وذلك بالرغم من انفصالها في شهر نوفمبر عام 2018، حيث قررا العودة من الجديد.

شوهدت "جيجي حديد" برفقة "زين مالك"، وبدا عليهما السعادة والبهجة لعودة علاقتهما مجددًا، إذ توجها للاحتفال بعيد ميلاده في مطعم "Buco" الإيطالي، بتواجد "بيلا حديد" شقيقة جيجي ووالدتها "يولندا حديد، بالإضافة إلى النجمة الكوبية "دوا ليبا".

وظهرت "جيجي حديد" مرتدية بدلة رسمية باللون الأخضر الفستقي مكونة من بليزر عريض وبنطال ذي خصر عال نسقته بكنزة بيضاء ذات ياقة عالية، وانتعلت حذاء رياضي أبيض، في حين أسدلت خصلات شعرها الذهبي على جانبي كتفها، بينما لم تطبِّق أي مستحضرات تجميل على بشرتها الجذابة.

من جهة أخرى، اختار "زين مالك" معطف فضفاض جاء بعدة ألوان ونقشات، وارتدى بنطال جينز أزرق وحذاء رياضي.

جدير بالذكر أن علاقة الثنائي جيجي حديد وزين مالك بدأت عام 2015، ومنذ ذلك الحين كانت في تذبذب، فانفصلا عدة مرات، لكنهما دائمًا ما كانا يعودان إلى بعضهما البعض.
جيجي حديد تعود مجددا لحبيبها السابق زين مالك بعد عام من الانفصال
جيجي حديد تعود مجددا لحبيبها السابق زين مالك بعد عام من الانفصال
جيجي حديد تعود مجددا لحبيبها السابق زين مالك بعد عام من الانفصال
جيجي حديد تعود مجددا لحبيبها السابق زين مالك بعد عام من الانفصال
جيجي حديد تعود مجددا لحبيبها السابق زين مالك بعد عام من الانفصال
جيجي حديد تعود مجددا لحبيبها السابق زين مالك بعد عام من الانفصال
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زين مالك وجيجي حديد زين مالك جيجي حديد

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