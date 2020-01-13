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إيران: التأخير بإعلان المعلومات عن الطائرة الأوكرانية أدى إلى التخبط

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:35 ص
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الطائرة الأوكرانية المنكوبة
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
وكالات
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قدمت الحكومة الإيرانية، اعتذارًا بشأن التأخير في الإعلان عن المعلومات المتعلقة بحادث الطائرة الأوكرانية، الذي أودى بحياة 176 راكباً بعد استهدافها عن طريق الخطأ بصاروخ أطلق من قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

 

وقالت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، إن التأخير أدى إلى التخبط في تقديم المعلومات للرأي العام، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

 

وأضافت الحكومة الإيرانية، أنه كان من المفروض إطلاع الرأي العام على مجريات الأحداث فور إطلاع المسؤولين على حقائق الحادث.

 

وكانت إيران قد اعترفت بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بالخطأ في توقيت تزامن مع تسديد طهران ضربات صاروخية ضد قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أمريكية.

 

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