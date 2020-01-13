Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المشتركات الدينية بين الإسلام والمسيحية".. معروضات الأزهر بمعرض الكتاب

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:29 ص
Advertisements
الكتاب
الكتاب
محمود الجلاد
Advertisements
يقدم جناح الأزهر الشريف، بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب 2020، لزواره كتاب "المشتركات الدينية والإنسانية بين الإسلام والمسيحية"، بقلم محمد عبد العاطي عباس، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

وحرص الأزهر الشريف على صناعة هذه البحوث، وتقديمها للقراء في لغةٍ سهلةٍ ومبسطة، وبأسلوب علميٍ رصينٍ متبوعٍ بالأدلة ومقرونٍ بالبراهين، انطلاقًا من أن البحث عن المشتركات بين الديانات، واتخاذ الحوار أساسًا لها والبحوث العلمية طريقًا لكشفها، أصبح ضرورةً حياتية وإنسانية، 

ويشير الكتاب –في طليعته– إلى أنه مما ينبغي التنبيه والافتخار به أن الحضارة الإسلامية التي أسعدت البشرية قرونًا طويلة وأزمنة عديدة كانت محضنًا آمنًا للديانات والثقافات، وعاش أصحاب الديانات المختلفة والمذاهب المتعددة محافظين على عقائدهم وحرياتهم دون تطاول عليها، أو ازدراء لها، أو حجر لتعاليمها.

واشتمل الكتاب على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول، جاء الفصل الأول بعنوان "العلاقة بين الإسلام والمسيحية في العصور المختلفة"، وتضمن الحديث عن تاريخ العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، والعلاقات الإسلامية المسيحية في عصر النبوة والعصر العباسي والعصور الوسطى والعصر الحالي والعلاقات الإسلامية المسيحية والتيار الإلحادي. 

أما الفصل الثاني فكان بعنوان "المشتركات الدينية بين الإسلام والمسيحية" وتضمن الحديث عن الإيمان بالله واليوم الآخر والمشتركات في مجال العبادات. 

بينما اهتم الفصل الثالث بالمشتركات الإنسانية بين الإسلام والمسيحية، وتضمن الحديث عن الكرامة الإنسانية والمحبة والتسامح والعدل والمساواة. 

وجاء الفصل الرابع والأخير من الكتاب تحت عنوان "عوائق في طريق العلاقات المسيحية الإسلامية وسبل مواجهتها".

ويتضمن سردًا لبعض العوائق، مع إبراز دور المؤسسات الدينية في ترسيخ القيم، وجهود الأزهر الشريف في مواجهة التحديات متمثلًا في بيت العائلة المصرية ووثائق الأزهر ووثيقة الأخوة الإنسانية وغيرها.

ويشارك الأزهر الشريف –للعام الرابع على التوالي- بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
Advertisements

أخبار تهمك

فالفيردي يعلق على مفاوضات برشلونة مع تشافي لخلافته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

تعرف على شرط تشافي لقيادة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري من فايلر بشأن نجم الأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 17 ساعة

السوبر الإسباني "الرباعي" .. إيجابيات وسلبيات

منذ ساعة و 25 دقيقة

وزير ري أسبق يكشف مفاجأة بشأن نسبة فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

"الطريق القاهر".. خبر سار من وزير النقل للمصريين

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:12 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

"الطريق القاهر".. خبر سار من وزير النقل للمصريين

08:54 ص

وزير ري أسبق يكشف مفاجأة بشأن نسبة فشل مفاوضات سد النهضة

12:54 ص

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

07:45 ص

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

09:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status