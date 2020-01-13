الفلبين.. السلطات تجلي السكان إثر ثوران حمم من بركان تال وسط العاصمة

أغلقت المدارس والشركات في العاصمة الفلبينية، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تثور فيه الحمم والتي أدت إلى غيوم من الرماد البركاني في جميع أنحاء المدينة، وحذر علماء الزلازل من احتمال حدوث انفجار في أي وقت، مما قد يؤدي إلى حدوث تسونامي.





وأجبر آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم حول تال، وهو أحد أصغر البراكين النشطة في العالم، والذي أطلق الرماد لليوم الثاني من فوهة البركان في وسط بحيرة على بعد حوالي 70 كم جنوب وسط العاصمة مانيلا.





وقالت ماريا أنتونيا بورناس، كبيرة أخصائي أبحاث العلوم في المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل للصحفيين: "لقد أدهشتنا سرعة تصاعد النشاط البركاني في تال"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وأضافت "بورناس": "لقد اكتشفنا الرواسب. إنه لا يزال عميقًا، لم يصل إلى السطح. ما زلنا نتوقع ثوران خطير في أي وقت".





وحذرت السلطات من أن ثوران البركان قد يؤدي إلى تسونامي يرتفع عبر البحيرة.





تم إجلاء أكثر من 16 ألف شخص من الجزيرة البركانية والمنطقة المحيطة بها مباشرة - وهي عادة منطقة سياحية شهيرة. العشرات من الهزات وضعت السكان على حافة الهاوية.





تجاهل بعض السياح المخاطر وسافروا إلى المدن الأقرب إلى البركان للحصول على مظهر أفضل.





وقال السائح الاسرائيلي بيني بورنشتاين لـ "رويترز"، وهو يلتقط صورا لبركان تال من نقطة مراقبة في مدينة تاجيتاي على بعد حوالي 32 كيلومترا: "إنها تجربة العمر بالنسبة لنا".





في تاليساي باتانجاس القريبة، قال نائب محافظ مارك ليفيست، إن الأمطار تحولت إلى طين، وهناك حاجة إلى شاحنات لإجلاء المزيد من الناس من المجتمعات النائية.





وأضاف: "لا توجد طاقة. حتى تم قطع المياه، لذلك نحن بحاجة إلى مياه صالحة للشرب. نحن في حاجة إلى أقنعة الوجه".





في مانيلا، بيعت الأقنعة بسرعة بعد إرشاد السكان إلى ارتدائها إذا كان عليهم الخروج. وارتدى البعض مناديل على وجوههم وهم يتنفسون الهواء الملوث برائحة الكبريت.





كانت الشوارع التي عادةً ما تكون مكتظةً ببعض من أسوأ حركة المرور في العالم فارغة إلى حد كبير في المدينة التي يقطنها 13 مليون نسمة.





تم إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية بناء على أوامر رسمية. وعلقت البورصة تداولها وأغلقت العديد من الشركات الخاصة لهذا اليوم أيضًا.





وقالت السلطات، إن عمليات الطيران في مطار مانيلا الدولي استؤنفت جزئيًا بعد تأجيل أو الغاء 240 رحلة على الاقل يوم الاحد.





وكانت إحدى الرحلات الجوية التي هبط على متنها الرئيس رودريجو دوتيرتي، الذي كان عائدًا من مسقط رأسه دافاو في جنوب الفلبين. لم تستطع الطيران يوم الأحد لأن الرؤية كانت منخفضة للغاية.





أحد أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين، ثار تال أكثر من 30 مرة في القرون الخمسة الماضية، وآخرها في عام 1977. اندلع في عام 1911 قتل 1500 شخص وواحد في 1754 استمر لبضعة أشهر.





كانت الجزيرة تظهر علامات على الراحة منذ أوائل العام الماضي.



