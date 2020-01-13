وكالة روسية: حفتر والسراج قد يوقعان اتفاقا لوقف النار في ليبيا

أفادت وكالة إنترفاكس الروسية، بأن قائد الجيش الوطني الليبي اللواء خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، قد يوقعان اتفاقا لوقف النار في ليبيا.

وذكر مسؤول روسي، أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق سيزوران موسكو قريبا لبحث وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، قد أعلن الجيش الليبي، الموافقة على عقد هدنة مع حكومة فايز السراج، بعد الانتصارات الساحقة التي حققها الجيش الوطني الليبي على جميع المستويات، ومنها تحرير مدينة سرت في 3 ساعات فقط.