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الدوري السعودي| الأهلي ضد أبها في مباراة تحت شعار من يزحزح الرائد

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:12 ص
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اهلي جدة
اهلي جدة
أمل الحلفاوي
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تتجه الأنظار صوب مباراة أهلي جدة ونظيره أبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الإثنين، والتي تأتي تحت شعار "من يزحزح الرائد".

موعد مباراة الأهلي وأبها في الدوري السعودي للمحترفين

وينطلق اللقاء الذي يجمع بين أهلي جدة ومنافسه أبها، عند الساعة الثامنة والخمس دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة والخمس دقائق بتوقيت مصر، والخامسة والخمس دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

من القادر على زحزحة الرائد؟

يسعى الفريقان لاحتلال المركز الثالث، وزحزحة الرائد المتمركز فيه برصيد 26 نقطة، والذي سجل لاعبوه 22 هدف، ودخل مرماه 19 هدف.

إذ أن الأهلي في حال فوزه سيصل إلى النقطة 26، ليحتل الثالث بدلاً من الرائد وذلك بفارق الأهداف، بينما إذا تمكن الرائد من الفوز سيصل أيضاً لنفس عدد النقاط أيضاً، وبالتالي سيحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف أيضاً.

أهلي جدة يدخل اللقاء بعد خسارة كبيرة أمام الهلال في المباراة الماضية له، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز السادس برصيد 23 نقطة، بعد أن خاض 13 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل مرتين وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبوه 24 هدف، ودخل مرماه 14 هدف.

بينما حقق أبها الفوز في لقائه الأخير بثلاثية مقابل هدفين أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد أبها في المركز السابع برصيد 23 نقطة، من 7 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، وسجل لاعبوه 21 هدف، ودخل مرماه 20 هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين الأهلي وأبها، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عبر قناة السعودية الرياضية الأولى.
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