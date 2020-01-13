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باريس سان جيرمان ضد موناكو 3/3 في الدوري الفرنسي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:13 ص
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باريس سان جيرمان ضد موناكو
باريس سان جيرمان ضد موناكو
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باريس سان جيرمان ضد موناكو 3/3 في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد موناكو، تعادل فريق موناكو الفرنسي مع نظيره باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لمثليهما، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، على ملعب "حديقة الإمراء"، في إطار ختام منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الفرنسي.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي
افتتح باريس سان جيرمان التسجيل في الدقيقة 3 بداية اللقاء عن طريق البرازيلي نيمار بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وتعادل جيلسون مارتينز لموناكو في الدقيقة 7 من متابعة ليسددها في الشباك الخالية، وأضاف المهاجم الفرنسي وسام بي يدر الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 13 بتسديدة من داخل المنطقة ليضعها على يمين حارس المرمى، وتعادل فودي توريه لاعب موناكو الهدف الثاني للباريس في الدقيقة 24 بالخطأ فى مرماه، وعدل نيمار النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2/3 لباريس سان جيرمان.

وفي الشوط الثاني، نجح المهاجم الجزائري إسلام سليماني في تسجيل هدف موناكو الثالث في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. 
 
بهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى النقطة 46 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما رفع موناكو رصيده للنقطة 29 في المركز الثامن.

تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي

وبدأ باريس سان جيرمان مباراته أمام موناكو بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: توماس مونييه - ماركينيوس - تياجو سيلفا - خوان بيرنات.

خط الوسط: ماركو فيراتي - جايا - آنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي - نيمار دا سيلفا – كيليان مبابي.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي

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