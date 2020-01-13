باريس سان جيرمان ضد موناكو 3/3 في الدوري الفرنسي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي

افتتح باريس سان جيرمان التسجيل في الدقيقة 3 بداية اللقاء عن طريق البرازيلي نيمار بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وتعادل جيلسون مارتينز لموناكو في الدقيقة 7 من متابعة ليسددها في الشباك الخالية، وأضاف المهاجم الفرنسي وسام بي يدر الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 13 بتسديدة من داخل المنطقة ليضعها على يمين حارس المرمى، وتعادل فودي توريه لاعب موناكو الهدف الثاني للباريس في الدقيقة 24 بالخطأ فى مرماه، وعدل نيمار النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2/3 لباريس سان جيرمان.



