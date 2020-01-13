Advertisements
Advertisements
Advertisements

إجراءات محاكمة ترامب.. التوصل لأدلة تكفي لعزله من السلطة

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:13 ص
Advertisements
ترامب
ترامب
Advertisements

ذكرت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس دونالد ترامب توصلت إلى "أدلة تكفي لعزله"، في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي: "أردنا أن يدرك الشعب ضرورة (مثول) الشهود.. باتت الكرة الآن في ملعبهم، فإما يقومون بذلك (استدعاء الشهود) وإما يدفعون ثمن عدم القيام به".

وأضافت أن رسائل إلكترونية جديدة تدعم الإتّهامين الموجّهين لترامب قد برزت في الفترة التي تلت قرار مجلس النواب إطلاق إجراءات عزل ترامب، كما أبدى المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، استعداده للإدلاء بشهادته إذا ما تم استدعاؤه.

وقد أفادت القناة، بأن بيلوسي، ستلتقي غدا الثلاثاء نواب الحزب الديمقراطي بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالة تهمتي عزل ترامب على مجلس الشيوخ.

ويُتوقع أن تجرى المحاكمة سريعا في مجلس الشيوخ حيث للجمهوريين غالبية لتبرئة ترامب من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

من جهته قال ترامب في تغريدة نشرها على "تويتر"، "ينبغي إغلاق القضية بدون محاكمة".

ومنذ قرار مجلس النواب إطلاق الإجراءات لعزل ترامب في 18 ديسمبر الماضي، لم تقم بيلوسي بتسليم مادّتي الاتهام لترامب المتمثلتين بممارسة ضغوط على أوكرانيا لفتح تحقيق بحق جو بايدن المرشّح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الانتخابات الرئاسية، كما وبعرقلة التحقيق في الكونغرس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب الامريكي عزل ترامب ترامب امريكا

أخبار تهمك

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

وزير ري أسبق يكشف مفاجأة بشأن نسبة فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

السوبر الإسباني "الرباعي" .. إيجابيات وسلبيات

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على شرط تشافي لقيادة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

"الطريق القاهر".. خبر سار من وزير النقل للمصريين

منذ ساعة

فالفيردي يعلق على مفاوضات برشلونة مع تشافي لخلافته

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 14 ساعة

فرمان ناري من فايلر بشأن نجم الأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

خطوات دستورية لعزل الرئيس الأمريكي... من يخلف ترامب في حال الإطاحة به

ترامب في طريق العزل.. استقالة مبعوثه بأوكرانيا بعد ورود اسمه في 'المكالمة الفاضحة'

لجنة أمريكية: تقرير "عزل ترامب" يصدر بعد أيام

بيان من رئيس لجنة بالكونجرس بشأن إجراءات عزل ترامب

اللجنة القضائية بالكونجرس توضح الموقف في حالة إقالة "ترامب"

إقالة ترامب.. الخطاب الانقسامي يصادف عشية تصويت مجلس النواب

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:12 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

"الطريق القاهر".. خبر سار من وزير النقل للمصريين

08:54 ص

وزير ري أسبق يكشف مفاجأة بشأن نسبة فشل مفاوضات سد النهضة

12:54 ص

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

07:45 ص

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

09:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status