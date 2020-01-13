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نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان فوق الركبة

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:47 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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خطفت الفنانة نرمين الفقي أنظار متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ،إنستجرام"، حيث شاركت نرمين صورة جديدة لها، ظهرت مرتدية فستان أسود أنيق، فوق الركبة، ويتسم بأكمام طويله، ومكياجآ مميز زادها جمالاً وجاذبية، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها.

وحظيت الصورة على تفاعل كبير من قبل متابعيها الذين تغازلوا بجمالها وجذابيتها المعتادة، وجاءت تعليقات كالتالي :" ايه القمر دة، كفايه تحلوي بقي، ما شاء الله، قمر قمر، أحلي حاجه اشوفها اول ما اصحي، ياجمالك، أحلي نرمين".


مسلسل "نصيبي وقسمتك3"

شاركت الفنانة نرمين الفقي،فى حكايه "مايطلبة المستمعون"، من مسلسل نصيبي وقسمتك٣، وشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الفن منهم،هانى عادل، هبة مجدي، فراس سعيد، عبير صبرى، ملك قورة، تونى ماهر، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفي فكرى، يتناول هذا المسلسل قصص مختلفة كل قصة 5 حلقات يتناقشون فيه قضايا المرأة العمل والزواج .

يذكر أن مؤخرا شاركت الفنانة نرمين الفقي فى بطولة مسلسل"ابو العروسة ٢"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،سيد رجب، سوسن بدر،ولاء الشريف، محمود حجازى، مدحت صالح، تأليف هانى كمال، اخراج كمال منصور .

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