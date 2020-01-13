أمريكا تتواصل مع كوريا الشمالية من أجل استئناف المحادثات

تتواصل الولايات المتحدة، مع كوريا الشمالية من أجل استئناف المحادثات، حسبما قال روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الإثنين.

وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري الإلكتروني قال أوبراين، إن عدم تنفيذ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونع أون تهديده بإرسال "هدية في عيد الميلاد" يعد علامة إيجابية.

وأضاف: "تواصلنا مع الكوريين الشماليين وأبلغناهم رغبتنا في مواصلة المفاوضات في ستوكهولم والتي عقدت آخر مرة في بداية أكتوبر.. أبلغناهم من خلال قنوات مختلفة أننا نود استئنافها".

وقال بعض المحللين، إن ذلك ربما يشير إلى استعداد بيونغ يانغ لإجراء اختبار لصاروخ بعيد المدى، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي إن الهدية "ربما تكون مزهرية لطيفة".

وذكر بيان لوكالة الأنباء المركزية الكورية يوم السبت أن كوريا الشمالية تلقت تهنئة من ترامب لكيم بمناسبة عيد ميلاده، ولكنها قالت إن علاقاتهما الشخصية لا تكفي من أجل استئناف المحادثات .

واعتمد ترامب على تقاربه الشخصي مع كيم من أجل الحث على نزع السلاح النووي في محادثات جرت في 2018 و2019 ولكن تلك الجهود أخفقت إلى حد كبير على المستوى العملي وأثارت مخاوف جديدة بشأن قدرات بيونغ يانغ النووية.

وقال مستشار لوزارة الخارجية يوم السبت إن كوريا الشمالية لن تناقش مقترحات مثل التي طرحها ترامب خلال لقائه الأخير مع كيم في هانوي في فبراير 2019.

وقال كيم في الآونة الأخيرة إنه لم تعد هناك أسباب لالتزام بيونغ يانغ بوقف أعلنته من جانبها لتجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقنابل النووية وإنه قد يتم طرح "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.