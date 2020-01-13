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9 فبراير.. جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية لاكتشاف المهارات لدى الطلاب

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:40 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أية حمروشي
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تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان دورة تدريبية بعنوان: "تدريب المدربين للمستوى المتقدم".

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، وذلك فى إطار اهتمام الجامعة بتنظيم الدورات التدريبية للطلاب من أجل تكوين لبنة تثري المجتمع.

حيث تساعد الدورات التدريبية على اكتشاف ودعم المهارات والقدرات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية وورش عمل بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

تهدف الدورة التدريبية إلى التدريب على احدث ما توصل إليه العلم الحديث والنظريات الحديثة فى العملية التدريبية، وتوليد الأفكار الإبداعية والابتكارات الحديثة في فنون التدريب، إلي جانب احتراف فنون الإلقاء وفنون العروض التقديمية، وصناعة مدرب على درجة من الاحترافية تؤهله لإدارة العملية التدريبية بنجاح، بما يساهم فى دعم التفكير الإيجابي داخل العملية التدريبية وتبسيط وتسهيل عرض المادة العلمية من خلال استراتيجيات حديثة.

يشار إلى أن محاور الدورة التدريبية تتمثل في مفهوم وتعريف تدريب المدربين ومعرفة من هو المدرب، ومثلث التأهيل التدريبي للمدرب المحترف، والأسرار السبعة للاحتراف، والتعرف على الطرق التدريبية الحديثة، والروابط التدريبية بطريقة دلتا الحديثة، إلى جانب التعرف على أنواع المدربين من حيث المعرفة العلمية، ومن حيث الأداء وصفات كل نوع، ومعرفة الفرق بين التدريب الإداري وتدريب التنمية الذاتية، وتوضيح المعارف والنظريات الحديثة في عالم التدريب، ومهارات إعداد حقيبة تدريبية وخطوات تنفيذها، هذا إلى جانب تقييم العملية التدريبية والتقييم الذاتى للمدرب، وتقييم المدرب للمتدربين بالإضافة إلى تقييم المتدربين للمدرب وتسويق المدرب لنفسه وللبرامج التدريبية.

يبدأ حجز الدورة التدريبية بداية من يوم الأربعاء الموافق 8 يناير بمقر وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بمبنى (و)، وتبدأ فعاليات الدورة التدريبية في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2020 وتستمر حتى الخميس الموافق 13 فبراير 2020، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان.

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