أحمد فهمي ومحمد ممدوح يتحدان برودة الطقس بهذة الصورة



شارك الفنان الشاب أحمد فهمي متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه مع الفنان محمد ممدوح الشهير ب "تايسون"، وظهرا الأثنان في إحدى حمامات السباحة، وقام الفنان أحمد فهمي بأرفاق تعليقاً على الصوره قائلا:" تايسون العالمي"، وقام محبيين ومتابعين الثنائي بكتابه تعليقات إيجابية لهما كالتالي:" مش ساقعنين، أحلي تايسون، عايزين نشوفكم مع بعض، جاين من المكسيك، صباح الخير عليكم، الجو حر فعلا انتم مابتكدبوش".





وعلى سياق اخر يشارك الفنان أحمد فهمى في موسم رمضان القادم في مسلسل "تيمون وبومبا"، ويشاركه في البطولة الفنان أكرم حسني، و المسلسل من إخراج أحمد الجندي، وسيناريت أيمن وتار.



كما أنه يقوم بتحضير حالياً فيلمًا سينمائيًا جديدًا يحمل اسم "السقوط في حلم سوسن"، وسيشاركه في بطولته الفنان مصطفي خاطر، ولم يتم حتى الان تعاقد بطلة العمل، والفيلم من إخراج أحمد الجندي وتأليف أيمن وتار.



يذكر أن آخر أعمال النجم أحمد فهمي، الفنية مشاركتها في مسلسل "الواد سيد الشحات"، وهو بطولة محمد عبدالرحمن، وهنا الزاهد، وسليمان عيد، وهيفاء وهبي، وأكرم حسني، وتم عرضه في السباق الرمضاني السابق وحقق نسبة مشاهدة عالية وإشادة كبيرة من النقاد والجمهور





جدير بالذكر أن محمد ممدوح شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، وحقق ممدوح من خلال دور ضاحي الكيال نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة أحمد السقا، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، إنجي المقدم، ريم سامي، مي عمر، هادي الجيار ، سلوي عثمان، مجدي بدر،تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح





