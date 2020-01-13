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منافس الأهلي.. موعد مباراة الترجي والنجم الساحلي بث مباشر في الدوري التونسي

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:01 ص
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الترجي والنجم الساحلي
الترجي والنجم الساحلي
الفجر الرياضي
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم القدم الأفريقية والتونسية صوب الملعب الأولمبي برادس حيث يشهد الملعب اليوم الأحد مواجهة النجم الساحلي ضد الترجي الرياضي في الدوري التونسي.

وينطلق كلاسيكو تونس يوم الثلاثاء في إطار منافسات مباراة ذهاب الجولة السابعة المؤجلة من الدوري التونسي على الملعب الاولمبي برادس والذي يقع بالضاحية الجنوبية لمدينة تونس، وهو ملعب نادي الترجي الرياضي التونسي لكرة القدم.

موعد مباراة الترجي و النجم الساحلي :
تنطلق المباراة يوم الثلاثاء 14 يناير 2020 في تمام الساعة : 3:00 مساءً بتوقيت مصر، 4:00 مساءً بتوقيت مكه المكرمة. 

القنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي x الترجي :
Wataniya 2
الوطنية التونسية 2
الوطنية التونسية 1
Wataniya 1 Television
Tunisienne 1

ويحتل الترجي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 25 نقطة من 9 مباريات بينما النجم الساحلي فى المركز السادس برصيد 18 نقطة من 11 مباراة.
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