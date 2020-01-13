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جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 13 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أبها بث مباشر

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:55 ص
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جدول مواعيد مباريات اليوم
جدول مواعيد مباريات اليوم
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 13 / 1 / 2020، أبرزها مباراة وادي دجلة ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري، والأهلي ضد أبها في الدوري السعودي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها. 

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة 13"
وادي دجلة ضد الإنتاج الحربي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ19"
بارما ضد ليتشي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ14"
الأهلي ضد أبها، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

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