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أغنية أصالة الجديدة "شامخ" تقترب من 3 ملايين مشاهدة (فيديو)

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:54 ص
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بوابة الفجر
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طرحت المطربة أصالة، أحدث فيديو كليباتها وهو أغنية "شامخ" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وحققت الأغنية فور طرحها عدد مشاهدات قياسي، حيث لم تمضى أيام قليلة على إذاعة الكليب وقد حقق أكثر من 2,924,217 مشاهدة. 

"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.

جدير بالذكر أن أصالة كانت قد أعلنت عن إنفصالها عن طارق العريان بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.

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الكلمات المفتاحية

منوعات شامخ الفجر الفني اصالة

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