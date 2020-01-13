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ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:45 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني تفوق بالفعل على غريمه مانشستر يونايتد، في سباق التعاقد مع لاعب مميز.

وأفادت صحيفة صن البريطانية، أن ريال مدريد اقترب من حسم صفقة النجم الدولي الهولندي دوني فان دي بيك لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وذكرت الصحيفة البريطانية واسعة الإنتشار، أن النادي الملكي سيدفع مبلغ 47 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات دي بيك.

وسيوجه بذلك ريال مدريد صفعة قوية لمانشستر يونايتد، والذي يستهدف ضم اللاعب منذ الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان أمام مانشستر يونايتد فرصة ذهبية للتوقيع مع دي بيك في الصيف الماضي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير للتعاقد مع نجم جديد في وسط ميدان الفريق، في ظل إصابة الثنائي بول بوجبا وسكوت ماكتومناي.

ومن المقرر أن يتقاضى دوني فان دي بيك مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني في الإسبوع في عقده الجديد مع ريال مدريد.

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