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بايرن ميونخ يستهدف نجم برشلونة

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:42 ص
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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
عبد القادر عرابي
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دخل الظهير الأيمن البرتغالي الدولي نيلسون سيميدو حسابات فريق بايرن ميونخ الألماني، لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتفو الإسبانية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني، وضع اسم سيميدو على رأس المرشحين لتدعيم الرواق الأيمن للفريق البافاري في المستقبل.

ورغم امتلاك الفريق البافاري لنجمين في مركز الظهير الأيمن وهما جوشوا كيميتش وبنيامين بافارد، إلا أن الأول أصبح يشارك في وسط الميدان بشكل مستمر، بينما يشارك الثاني بالتناوب بين مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن سيميدو أصبح ضمن اللاعبين الغير مرغوب فيهم في النادي الكتالوني في المستقبل.

ومن المقرر أن يغادر سيميدو برشلونة في الصيف المقبل بعد ثلاث سنوات قضاها بقميص البلوجرانا، في ظل تواجد إهتمام من مانشستر يونايتد وتوتنهام.

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لايم برسشلونة بايرن ميونخ fvag

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