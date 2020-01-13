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فيديوهات نادرة لأيقونة الجمال مديحة كامل في ذكرى وفاتها

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:17 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم الاثنين 13 يناير ذكرى وفاة أيقونة الجمال، والجاذبية الفنانة الكبيرة مديحة كامل.

ويستعرض "الفجر الفني" فيديوهات نادرة خلال لقاءاتها في ذكرى وفاتها..

1- لقائها في برنامج 2×1 
ظهرت مديحة كامل ضيفة على برنامج 2×1 تقديم الإعلامية الكبيرة سناء منصور، ضيوف الحلقة الفنانة مديحة كامل، واللاعب ونجم النادي الأهلي محمود الخطيب.

وتدور فكرة البرنامج حول أسئلة عن مهنة الضيف الآخر بمجاله بالفن والرياضة.

2- لقاء تلفزيونى نادر لها  في بداية مشوارها الفني
أجرى المذيع رياض شرارة، لقاءً تليفزيونيًا نادرَا مع الفنانة مديحة كامل، في بداية مشوارها الفني حول بداية دخولها المجال الفني وأعمالها.

3- ظهورها  في برنامج "نجم وسهرة" بعد تماثلها الشفاء
أطلت مديحة كامل، على جمهورها من خلال برنامج "نجم وسهرة" وذلك بعد تماثلها الشفاء، وتقوم فكرته على نجم يقوم هو بتقديم فقرات على اختياراته بدون وجود مذيع معه في الأستوديو.

4- اخترنا لكم جزء من برنامج ״ابتسامات״
ظهرت مديحة كامل خلال برنامج "اخترنا لكم" وتحديدًا في حلقة بعنوان "الهيبيز".

وتقوم فكرة البرنامج على مختارات مختلفة من مسرح، تليفزيون، سينما، غناء، وفي الفقرة جزء من برنامج "ابتسامات"عرض مسرحي بعنوان "الهيبيز" بطولة مديحة كامل، صفاء أبو السعود، إبراهيم نصر.

5- لقاء نادر للفنانة الراحله على فراش المرض
كان آخر لقاء تليفزيوني للفنانة مديحة كامل، وهي على فراش المرض، من خلال برنامج "وردة لفنان" من تقديم الإعلامية الكبيرة سلمى الشماع، حيث أجرى البرنامج زيارة للراحلة في المستشفى التي كان توجد بها أثناء فترة مرضها.


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