خاص - نسرين طافش لـ"الفجر الفني": سعيدة بمشاركتي في "ختم النمر".. وانتظروا مفاجآت كثيرة

أعربت الفنانة نسرين طافش، عن سعادتها الغامرة بمشاركتها في مسلسل "ختم النمر"، الذي سيعرض خلال الفترة القادمة.

وقالت نسرين في تصريح خاص لــ"الفجر الفني" إن "ختم النمر" عمل درامي يجمع مابين الرومانسية والتسويق، وتجسد من خلاله شخصية تدعى مريم وتم تصوير المشاهد بين أسوان والقاهرة واليونان.

وكشفت نسرين، أنها لم تنتهي حتى الآن من التصوير على أن يتم ذلك خلال شهر فبراير المقبل، مؤكدة على أن العمل سيحمل مفاجآت من العيار الثقيل.

كما أعلنت عن استعدادها للدخول في تجربة سينمائية جديدة ولكنها تكتمت على كافة التفاصيل والتي ستعلن عنها لاحقًا.







