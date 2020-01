قائمة أبرز الفائزين بحفل جوائز "اختيار النقاد" الـ 25

وأختير لتقديم الحفل الفنان والممثل الأسمر الشهير "تاي ديجز"، وشهد حفل العام الجاري هيمنة فيلم The Irishman على غالبية الترشحيات، بترشحه لـ 14 جائزة أكثر من أي فيلم آخر.



ومن بعده في المركز الثاني جاء فيلم Once Upon a Time in Hollywood، بترشحه لـ 12 جائزة، ثم فيلم Little Women بترشحه لـ 9 جوائز.



وكانت قائمة أبرز المكرمين بالحفل بدورته للعام الجاري كما يلي..



حصد فيلم Parasite جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة غير إنجليزية، وحصد النجم واكين فينيكس جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي.



وحصدت النجمة لورا ديرن جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد، وحصد فيلم Avengers: Endgame جائزة أفضل فيلم "أكشن".



كما حصد فيلم Toy Story 4 جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، وحصد فيلم Dolemite is my name جائزة أفضل فيلم كوميدي، وفيلم The Irishman حصد جائزة أفضل فريق تمثيل.



وحصد فيلم Little Women جائزة أفضل سيناريو مقتبس، وحصد فيلم Once Upon a Time in Hollywood جائزة أفضل سيناريو أصلي.



وحصد فيلم 1917 جائزة أفضل تصوير سينمائي، وحصد الفنان الصغير Roman Griffin Davis جائزة أفضل ممثل صاعد.



وحصد النجم براد بيت جائزة أفضل ممثل بدور مساعد، وحصدت النجمة رينيه زيلويجر جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي.



وحصد فيلم Dolemite Is My Name جائزة أفضل تصميم أزياء، وحصد كل من بونج جون وسام مينديز جائزة أفضل مخرج، وحصد فيلم Once Upon a Time in Hollywood يحصد جائزة أفضل فيلم.





احتضن مهجع طائرات "باركر" بمطار سانتامونيكا فعاليات الدورة رقم 25 من حفل جوائز اختيار النقاد لعام 2020 الجاري.