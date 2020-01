"Once Upon a Time in Hollywood" يفوز بجائزة أفضل فيلم في "اختيار النقاد"

وكان مرشحا لنفس الفئة كل من فيلم 1917، وفيلم Ford v Ferrari وفيلم The Irishman وفيلم Jojo Rabbit وفيلم Joker وفيلم Little Women، وفيلم Marriage Story.



وأيضا فيلم Once Upon a Time in Hollywood وفيلم Parasite وفيلم Uncut Gems.



واحتضن مهجع طائرات "باركر" بمطار سانتامونيكا فعاليات الدورة رقم 25 من حفل جوائز اختيار النقاد لعام 2020 الجاري.



واختير لتقديم الحفل الفنان والممثل الأسمر الشهير "تاي ديجز"، وشهد حفل العام الجاري هيمنة فيلم The Irishman على غالبية الترشحيات، بترشحه لـ 14 جائزة أكثر من أي فيلم آخر.



ومن بعده في المركز الثاني جاء فيلم Once Upon a Time in Hollywood، بترشحه لـ 12 جائزة، ثم فيلم Little Women بترشحه لـ 9 جوائز.















أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد بموقع تويتر عن حصد فيلم Once Upon a Time in Hollywood جائزة أفضل فيلم من حفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice بدورته الحالية رقم 25 لعام 2020 الجاري.