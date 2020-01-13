Advertisements
Advertisements
Advertisements

بونج جون و سام مينديز يتقاسمان جائزة أفضل مخرج في "اختيار النقاد" 2020

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:13 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد بموقع تويتر عن حصد المخرجان بونج جون وسام مينديز جائزة أفضل مخرج من حفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice بدورته الحالية رقم 25 لعام 2020 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من المخرج، Noah Baumbach عن اخراجه لفيلم Marriage Story، والمخرج Bong Joon-ho عن اخراجه لفيلم Parasite، والمخرجة Greta Gerwig عن إخراجها لفيلم Little Women، والمخرج سام منديز عن إخراجه لفيلم 1917، والمخرجان جوش سافدي وبيني سافدي عن اخراجهما لفيلم Uncut Gems، والمخرج مارتن سكورسيزي عن إخراجه لفيلم The Irishman والمخرج كوينتن ترانتينو عن إخراجه لفيلم Once Upon a Time in Hollywood.

وكان من ضمن المرشحين لفئة أفضل فيلم، كل من فيلم 1917، وفيلم Ford v Ferrari وفيلم The Irishman وفيلم Jojo Rabbit وفيلم Joker وفيلم Little Women، وفيلم Marriage Story.
وأيضا فيلم Once Upon a Time in Hollywood وفيلم Parasite وفيلم Uncut Gems.

واحتضن مهجع طائرات "باركر" بمطار سانتامونيكا فعاليات الدورة رقم 25 من حفل جوائز اختيار النقاد لعام 2020 الجاري.

واختير لتقديم الحفل الفنان والممثل الأسمر الشهير "تاي ديجز"، وشهد حفل العام الجاري هيمنة فيلم The Irishman على غالبية الترشحيات، بترشحه لـ 14 جائزة أكثر من أي فيلم آخر.

ومن بعده في المركز الثاني جاء فيلم Once Upon a Time in Hollywood، بترشحه لـ 12 جائزة، ثم فيلم Little Women بترشحه لـ 9 جوائز.


بونج جون و سام مينديز يتقاسمان جائزة أفضل مخرج في "اختيار النقاد" 2020
بونج جون و سام مينديز يتقاسمان جائزة أفضل مخرج في "اختيار النقاد" 2020
بونج جون و سام مينديز يتقاسمان جائزة أفضل مخرج في "اختيار النقاد" 2020
بونج جون و سام مينديز يتقاسمان جائزة أفضل مخرج في "اختيار النقاد" 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات فيلم الفجر الفني اختيار النقاد

أخبار تهمك

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

منذ أقل من ساعة

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

فالفيردي يطلق تصريح مثير عقب فوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت لايف بدون تقطيع beIN SPORT كورة لايف

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم| نصيحة مفاجئة لفايلر.. عقوبة كبرى على نجم الفريق وفتحي يطلب مليون دولار للتجديد

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأحد: الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. نجم الفريق يقترب من الأهلي.. حيلة جديدة من كارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على شرط تشافي لقيادة برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 12 ساعة

فرمان ناري من فايلر بشأن نجم الأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 12 ساعة

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

JOKER يحصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية بجولدن جلوب

دارسي كاردين أول الواصلين للسجادة الزرقاء بحفل "اختيار النقاد"

تاي ديجز يصل للسجادة الزرقاء بحفل جوائز "اختيار النقاد"

شقيقة واكين فينيكس تدعمه بحضورها برفقته حفل جوائز "اختيار النقاد"

شاهد.. إطلالات ريتشل بروزنهان ولوبيتا نيونجو وفلورنس بف بحفل "اختيار النقاد"(صور)

شاهد.. إطلالات آنا هاثوي وتشارليز ثيرون على السجادة الزرقاء بحفل "اختيار النقاد" (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:12 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

09:03 م

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

07:45 م

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

08:50 م

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

04:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status