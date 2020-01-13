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النجمة رينيه زيلويجر تقتنص جائزة أفضل ممثلة في حفل "اختيار النقاد"

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:08 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد بموقع تويتر عن حصد النجمة رينيه زيلويجر جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي من حفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice بدورته الحالية رقم 25 لعام 2020 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الفئة كل من النجمة، أكوافينا، عن دورها في فيلم The Farewell، وكينثيا إيريفو عن دورها في فيلم Harriet، وسكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Marriage Story، وسيرشيا رونان عن دورها في فيلم Little Women، وتشارليز ثيرون عن دورها في فيلم Bombshell، والنجمة رينيه زيلويجر عن دروها في فيلم Judy.

وكان من ضمن المرشحين لجوائز أخرى، لجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي ترشح كل من، النجم أنطونيو بانديرس عن دوره في فيلم Pain and Glory، وروبيرت دينيرو عن دوره في فيلم The Irishman وليوناردو ديكابريو عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وأدم دريفر عن دوره في فيلم Marriage Story، وإيدي ميرفي عن دوره في فيلم Dolemite Is My Name وواكين فينيكس عن دوره في فيلم "جوكر"، وآدم ساندلر عن دوره في فيلم Uncut Gems.


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