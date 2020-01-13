"Dolemite Is My Name" يحصل على جائزة أفضل تصميم أزياء في "اختيار النقاد"



وكان مرشحا لهذه الفئة أيضا كل من فيلم Dolemite Is My Name من بطولة إيدي ميرفي، وفيلم Rocketman من بطولة تارون إيجرتون، وفيلم Little Women من بطولة سيرشيا رونان وميرل ستريب، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood من بطولة براد بيت وليوناردو دي كابريو، وفيلم The Irishman وفيلم Downton Abbey.



ومن الجوائز الأخرى، جائزة أفضل مونتاج التي ترشح لها كل من فيلم Uncut Gems لأدم ساندلر، وفيلم Ford v Ferrari بطولة مات ديمون وكريستيان بيل، وفيلم Parasite، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood من بطولة براد بيت وليوناردو ديكابريو، وفيلم The Irishman من بطولة روبيرت دينيرو وآل باتشينو، وفيلم 1917.



أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد بموقع تويتر، عن حصد فيلم Dolemite Is My Name جائزة أفضل تصميم أزياء من حفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice بدورته الحالية رقم 25 لعام 2020 الجاري.