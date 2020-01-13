فالفيردي يتجاهل أنباء إقالته

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي غير مهتم بالإنباء المتواردة حول إقالته من قيادة برشلونة.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن فالفيردي يمارس مهام عمله بشكل طبيعي، حيث يستعد لقيادة تدريب الفريق غداً الإثنين.





وأضافت موندو، أن فالفيردي يظهر الإحترافية في التعامل مع الموقف، مشيرة أنه ينوي الإستمرار في قيادة الفريق حتى إنتهاء مهتمه بشكل رسمي سواء في الفترة الحالية أو بنهاية الموسم.





في الوقت نفسه، يتابع فالفيردي عن كثب، أنباء تفاوض إدارة البلوجرانا مع نجم الفريق ومدرب السد القطري تشافي هيرنانديز.





ويشعر فالفيردي أن أيامه في برشلونة قد إنتهت بشكل رسمي، إلا أنه سيتسمر مع الفريق حتى النهاية.

وتعقد إدارة برشلونة إجتماعاً غداً الإثنين 13 يناير، من المنتظر أن تقوم خلاله إدارة البلوجرانا بتوجيه الشكر لفالفيردي.





وكانت خسارة الفريق في نصف نهائي السوبر الإسباني ضد أتليتيكو مدريد بنتيجة 3-2 هي المسمار الأخير في نعش فالفيردي، الذي باتت أيامه معدودة داخل جدران النادي الكتالوني.