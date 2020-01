النجم براد بيت يقتنص جائزة أفضل ممثل بدور مساعد في حفل "اختيار النقاد"

وكان مرشحًا لنفس الفئة كل من، النجم ويليام دافو، عن دوره في فيلم The Lighthouse، والنجم توم هانكس عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، والنجم أنتطوني هوبكينز عن دوره في فيلم The Two Popes، والنجم آل باتشينو عن دوره في فيلم The Irishman، والنجم جو بيتشي عن دوره في فيلم The Irishman، والنجم براد بيت عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.



وكان من أبرز الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي التي ترشح لها كل من النجمة، أكوافينا، عن دورها في فيلم The Farewell، وكينثيا إيريفو عن دورها في فيلم Harriet، وسكارليت جوهانسن عنن دورها في فيلم Marriage Story، وسيرشيا رونان عن دورها في فيلم Little Women، وتشارليز ثيرون عن دورها في فيلم Bombshell، والنجمة رينيه زيلويجر عن دروها في فيلم Judy.







أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد بموقع تويتر عن حصد النجم براد بيت جائزة أفضل ممثل بدور مساعد من حفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice بدورته الحالية رقم 25 لعام 2020 الجاري.