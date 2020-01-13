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"Roman Griffin Davis" يقتنص جائزة أفضل ممثل صاعد في حفل "اختيار النقاد"

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:48 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد بموقع تويتر، عن حصد الطفل Roman Griffin Davis جائزة أفضل ممثل صاعد من حفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice بدورته الحالية رقم 25 لعام 2020 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الفئة عدد مميز من المواهب الشابة، هم كل من النجمة جوليا بترز عن دورها في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، والطفل Roman Griffin Davis عن دوره في فيلم Jojo Rabbit وShahadi Wright Joseph عن دورها في فيلم US، ونواه جوب عن دوره في فيلم Honey Boy، وThomasin McKenzie عن دورها في فيلم Jojo Rabbit، وأركي ياتس عن دوره في فيلم Jojo Rabbit.

وجاء ضمن المرشحين لجوائز أخرى مثل جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد، كل من النجمة لورا ديرن عن دورها في فيلم Marriage Story، وسكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Jojo Rabbit، وجينفر لوبيز عن دورها في فيلم Hustlers، وفلروينس بف عن دورها في فيلم Little Women، ومارجو روبي عن دورها في فيلم Bombshell، وزهو شوزين عن دورها في فيلم The Farewell.


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