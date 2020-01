"Avengers: Endgame" يفوز بجائزة أفضل مؤثرات بصرية في حفل "اختيار النقاد"

وكان من المرشحين لنفس الجائزة كل من فيلم 1917، وفيلم Ad Astra وفيلم The Aeronauts وفيلم Avengers: Endgame وفيلم Ford v Ferrari وفيلم The Irishman وفيلم The Lion King.



ومن الجوائز الأخرى، جائزة أفضل تصميم أزياء، التي كان مرشحا لها كل من فيلم Dolemite Is My Name من بطولة إيدي ميرفي، وفيلم Rocketman من بطولة تارون إيجرتون، وفيلم Little Women من بطولة سيرشيا رونان وميرل ستريب، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood من بطولة براد بيت وليوناردو دي كابريو، وفيلم The Irishman وفيلم Downton Abbey.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد بموقع تويتر، عن حصد فيلم Avengers: Endgame جائزة أفضل مؤثرات بصرية من حفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice بدورته الحالية رقم 25 لعام 2020 الجاري.