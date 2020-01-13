"1917" يفوز بجائزة أفضل تصوير سينمائي في حفل "اختيار النقاد"



وكان مرشحا لنفس الفئة كل من فيلم The Lighthouse ومصوره Jarin Blaschke، وفيلم 1917 ومصوره Roger Deakins، وفيلم Ford v Ferrari ومصوره Phedon Papamichael، وفيلم The Irishman ومصوره Rodrigo Prieto، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood ومصوره Robert Richardson وفيلم جوكر ومصوره Lawrence Sher.



وكان من ضمن الجوائز الهامة بالحفل، جائزة أفضل سيناريو فيلم مقتبس، والتي ترشح لها كل من icah Fitzerman-Blue عن فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، وجريتا جيرويج عن فيلم Little Women، وAnthony McCarten عن فيلم The Two Popes وتود فيليبس عن فيلم جوكر، وتايكا وتيتي عن فيلم Jojo rabbit، وستيف زيليان عن فيلم The Irishman.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد بموقع تويتر عن حصد فيلم 1917 جائزة أفضل تصوير سينمائي من حفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice بدورته الحالية رقم 25 لعام 2020 الجاري.