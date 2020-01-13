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فالفيردي يعلق على مفاوضات برشلونة مع تشافي لخلافته

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:18 ص
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برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا بأن تشافي هيرنانديز سيقترب من خلافة فالفيردي في تدريب برشلونة مما جعل الأخير يبدي انزعاجه أثناء الحديث مع بعض ممثلي مجلس إدارة النادي.

وذكر الصحفي الشهير مارسال لورينتي والمُقرب من البلوجرانا أن فالفيردي علق على شائعات اقتراب تشافي من خلافته في تدريب البارسا، حيث أعرب فالفيردي عن انزعاجه من الحديث الودي الذي جمعه مع بعض ممثلي برشلونة في جلسة عشاء.

وأشار الصحفي الإسباني الشهير إلى أنه تم طرح اسم تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والمدير الفني للسد القطري الحالي من أجل خلافة إرنستو فالفيردي وذلك بعد فشل الفريق الكتالوني في التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني عقب الخسارة على يد أتلتيكو مدريد وسط أنباء أكدت اجتماع بعض ممثلي برشلونة مع تشافي في الدوحة لمناقشة إمكانية عودته للبلوجرانا ولكن كمدير فني.

وكانت أنباء انتشرت في الساعات القليلة عقب خسارة برشلونة على يد أتلتيكو مدريد في الدور قبل النهائي في بطولة كأس السوبر الإسباني كشفت فيها عن اجتماع إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة مع تشافي في الدوحة العاصمة القطرية من أجل الاتفاق على عودة الأخير إلى برشلونة ولكن كمدير فني وخلافة فالفيردي.

وعلى الجانب الآخر، نفى تشافي اتفاقه مع أبيدال على تدريب برشلونة وأكد أنه يركز مع السد في الوقت الحالي لكنه أكد أنه اجتمع مع إريك أبيدال السكرتير الفني للبارسا بحجة أنه أحد الأصدقاء.
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