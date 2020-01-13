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عميد "آثار القاهرة" يقترح إنشاء متحف علمي بالعاصمة الإدارية

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:08 ص
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إن مصر أم الدنيا والمتحف الكبير أبو المتاحف، ومصر كبيرة لا تقدم إلا ما هو كبير وفخم يليق بحضارة مصر العريقة، وعصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو عصر الإنجازات الكبيرة.

واقترح عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إنشاء المتحف العلمي الكبير بالعاصمة الادارية الجديدة، ويلحق به مركز المؤتمرات العالمي الكبير، لتكون مصر أكبر دولة في العالم لسياحة المؤتمرات.

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