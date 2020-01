"The Irishman" يحصل على جائزة أفضل فريق تمثيل في حفل "اختيار النقاد"

وكان من ضمن الجوائز الاخرى بالحفل، جائزة أفضل فنان أو فنانة صاعدة بمجال التمثيل، وترشح لها عدد مميز من المواهب الشابة، هم كل من النجمة جوليا بترز عن دورها في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، والطفل Roman Griffin Davis عن دوره في فيلم Jojo Rabbit وShahadi Wright Joseph عن دورها في فيلم US، ونواه جوب عن دوره في فيلم Honey Boy، وThomasin McKenzie عن دورها في فيلم Jojo Rabbit، وأركي ياتس عن دوره في فيلم Jojo Rabbit.







وكان مرشحًا لنفس الفئة كل من، فيلم Bombshell، وفيلم The Irishman، وفيلم Knives Out، وفيلم Little Women، وفيلم Marriage Story، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood، وفيلم Parasite.