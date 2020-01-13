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"The Irishman" يحصل على جائزة أفضل فريق تمثيل في حفل "اختيار النقاد"

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:10 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد بموقع تويتر عن حصد فيلم The Irishman جائزة أفضل طاقم أو فريق تمثيل من حفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice بدورته الحالية رقم 25 لعام 2020 الجاري.

وكان مرشحًا لنفس الفئة كل من، فيلم Bombshell، وفيلم The Irishman، وفيلم Knives Out، وفيلم Little Women، وفيلم Marriage Story، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood، وفيلم Parasite.

وكان من ضمن الجوائز الاخرى بالحفل، جائزة أفضل فنان أو فنانة صاعدة بمجال التمثيل، وترشح لها عدد مميز من المواهب الشابة، هم كل من النجمة جوليا بترز عن دورها في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، والطفل Roman Griffin Davis عن دوره في فيلم Jojo Rabbit وShahadi Wright Joseph عن دورها في فيلم US، ونواه جوب عن دوره في فيلم Honey Boy، وThomasin McKenzie عن دورها في فيلم Jojo Rabbit، وأركي ياتس عن دوره في فيلم Jojo Rabbit.

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الكلمات المفتاحية

منوعات فيلم الفجر الفني اختيار النقاد

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