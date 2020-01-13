بعد مباراة روما ويوفنتوس.. كيف كان موسم رونالدو في الكالتشيو حتى الآن

استطاع نادي يوفنتوس أن يفوز على نظيره نادي روما بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





ملخص مباراة يوفنتوس وروما أمس في الدوري الإيطالي





وسجل هدفي نادي يوفنتوس كل من ديميرال في الدقيقة 3 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 10 عن طريق ركلة جزاء بينما سجل هدف نادي روما الوحيد دييجو بيروتي في الدقيقة 68 عن طريق ركلة جزاء لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.





كيف كان موسم رونالدو مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي حتى الآن

وكالعادة على الرغم من أن بطولة الدوري الإيطالي لازالت في البدايات ولكن ظهر التألق الملفت والمنتظر من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس.





وقد شارك رونالدو في 16 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الإيطالي الممتاز وسجل خلالهم 14 هدف وصنع هدفين آخرين.





ويتواجد كريستيانو رونالدو في المركز الثاني من جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي وبفارق 6 أهداف عن شيرو إيموبيلي لاعب نادي لاتسيو وصاحب صدارة الهدافين.





ولكن هل سيواصل رونالدو التألق ويفاجأنا كالعادة ويحصل على لقب هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم أم سيظل إيموبيلي محتفظ بالصدارة بمفرده.





موعد مباراة يوفنتوس القادمة





ويستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره نادي أودينيزي يوم الأربعاء القادم 15 يناير ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا.



