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عاجل.. الأهلي يكشف أسباب التعادل أمام بلاتينيوم

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:12 ص
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فايلر
فايلر
أمل الحلفاوي
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سيطرت حالة من الغضب الشديد على بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في زيمبابوي، بعد التعادل أمام بلاتينيوم.

جاء ذلك بسبب عدم توفير مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق إلى زيمبابوى لخوض مواجهة بلاتينيوم.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المدير الفنى للأهلي، أبدى غضبه واعتراضه بسبب عدم توفير طائرة خاصة، مما تسبب فى حالة من الإجهاد الشديد للاعبين قبل اللقاء.

وقام الجهاز الفنى بنقل حالة الغضب إلى إبراهيم الكفراوى، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكان الأهلى قد تعادل أمس السبت أمام بلاتينيوم الزيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة، ليحتل المركزالثاني برصيد 7 نقاط، ليصبح الفريق مطالبًا بالفوز فى آخر جولتين أمام النجم الساحلى والهلال السودانى ليضمن التأهل إلى ربع النهائي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة
ويستعد الأهلي لملاقاة فريق طنطا، يوم الأربعاء المقبل، الموافق الخامس عشر من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد الأهلي في المركز الأول برصيد 30 نقطة، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد أن خاض 10 لقاءات وفاز بهم جميعاً.

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