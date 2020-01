"Toy Story 4" يحصد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة من جوائز "اختيار النقاد"

وكان مرشحا لنفس الفئة كل من فيلم Abominable، وفيلم Frozen II، وفيلم How to Train Your Dragon: The Hidden World، وفيلم I Lost My Body، وفيلم Missing Link، وفيلم Toy Story 4.



ومن الجوائز الاخرى بالحفل، جائزة أفضل مؤثرات بصرية، التي ترشح لها كل من فيلم 1917، وفيلم Ad Astra وفيلم The Aeronauts وفيلم Avengers: Endgame وفيلم Ford v Ferrari وفيلم The Irishman وفيلم The Lion King.







أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد بموقع تويتر، عن حصد فيلم Toy Story 4 جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة من حفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice بدورته الحالية رقم 25 لعام 2020 الجاري.