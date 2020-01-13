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خبير استراتيجي يكشف مفاجأة بشأن مناورة "قادر 2020"

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:51 ص
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القوات المشاركة بالمناورة
القوات المشاركة بالمناورة
أمنية فوزي
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قال اللواء محفوظ مرزوق، الخبير الاستراتيجي، ومدير الكلية البحرية الأسبق، إن مناورة قادر 2020 ترسل العديد من الرسائل القوية، متابعًا: "ما نراه في قادر 2020 يدل على أن التأمين الفني للقطع العسكرية المصرية على أعلى مستوى".

وأضاف "مرزوق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن العملية البرمائية ضمن مناورة قادر 2020، تعد من أعقد التدريبات العسكرية بمشاركة القوات الخاصة.

وأشار إلى أن مصر توجه رسالة للجميع بقدرتها العسكرية على حماية أمنها القومي، وإلى أن القيادة المصرية قيادة واعية.
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