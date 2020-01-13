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خبير عسكري: عقيدة الجيش المصري هي النصر أو الشهادة

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:08 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال اللواء نصر سالم، رئيس هيئة الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، إن مهمة القوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن، وتحمي مجالها الحيوي كله، وثرواتها ومصالحها، لافتًا إلى أن عقيدة الجيش المصري هي النصر أو الشهادة، متابعًا: "محدش يقدر على مصر وجيشها، وإللي عايز يقضي على مصر يخلص على الـ100 مليون مصري الأول".

وأوضح "سالم"، خلال حواره مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على "قناة مصر الأولى"، أن مناورة قادر 2020 ليست موجهة ضد أحد، موضحًا أنها نشاط تدريبي على أعلى مستوى في الدولة يأتي ضمن خطة التدريب السنوية للقوات المسلحة.

وأشار رئيس هيئة الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، إلى أن التدريب يؤدي إلى توحيد المفاهيم باستمرار، ويجعل هناك تناغم تام بين القوات المصرية.

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