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"Avengers: Endgame" يفوز بجائزة أفضل فيلم "أكشن"في "اختيار النقاد"

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:28 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد بموقع تويتر عن حصد فيلم "Avengers: Endgame" جائزة أفضل فيلم أكشن من حفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice بدورته الحالية رقم 25 لعام 2020 الجاري.

وكان مرشحًا لنفس الفئة من الجوائز كل من فيلم 1917، وفيلم Avengers: Endgame وفيلم Ford v Ferrari وفيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum وفيلم Spider-Man: Far From Home.

ومن الجوائز الأخرى، جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، التي ترشح لها كل من فيلم Abominable، وفيلم Frozen II، وفيلم How to Train Your Dragon: The Hidden World، وفيلم I Lost My Body، وفيلم Missing Link، وفيلم Toy Story 4.


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منوعات فيلم حفل النقاد الفجر الفني

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