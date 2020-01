"Avengers: Endgame" يفوز بجائزة أفضل فيلم "أكشن"في "اختيار النقاد"

وكان مرشحًا لنفس الفئة من الجوائز كل من فيلم 1917، وفيلم Avengers: Endgame وفيلم Ford v Ferrari وفيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum وفيلم Spider-Man: Far From Home.



ومن الجوائز الأخرى، جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، التي ترشح لها كل من فيلم Abominable، وفيلم Frozen II، وفيلم How to Train Your Dragon: The Hidden World، وفيلم I Lost My Body، وفيلم Missing Link، وفيلم Toy Story 4.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد بموقع تويتر عن حصد فيلم "Avengers: Endgame" جائزة أفضل فيلم أكشن من حفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice بدورته الحالية رقم 25 لعام 2020 الجاري.