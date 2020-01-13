Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم ليون على رادار مانشستر سيتي

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:19 ص
Advertisements
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أفادت تقارير صحفية بريطانية إيطالية بأن مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط للتوقيع مع حسام عوار نجم ليون الفرنسي.

وذكرت صحيفة أخبار مانشستر المسائية عن موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن مانشستر سيتي يقدم بداية ولا أسوأ في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يتخلف حتى الآن بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول.

ولكن على مستوى كأس الرابطة الإنجليزية، تمكن مانشستر سيتي من التفوق على مانشستر يونايتد والوصول إلى المباراة النهائية للبطولة.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن النجم الفرنسي على أجندة الملن سيتي، حيث يعمل مسئولو النادي على جلب اللاعبين المميزين خصوصاً في خط الوسط لمواجهة رحيل بعض النجوم على رأسهم دافيد سيلفا الذي سيرحل عقب نهاية عقده في الصيف المقبل.

وأوضح الموقع الإيطالي أن النجم المنحدر من أصول الجزائرية لفت أنظار مسئولي السيتيزنز من خلتل آداؤه الرائع في مواجهتي ليون ومانشستر سيتي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وأكد الموقع الإيطالي اهتمام يوفنتوس الإيطالي هو الآخر بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا ومن المتوقع أن تبدأ أسعار العروض لضمن من مبلغ 45 مليون يورو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف مباراة مانشستر سيتي نجم ليون على رادار مانشستر سيتي نجم ليون مانشستر سيتي االن بث حي مباراة مانشستر سيتي اهداف مانشستر سيتي اليوم

أخبار تهمك

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت لايف بدون تقطيع beIN SPORT كورة لايف

منذ حوالي 5 ساعات

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

سواريز وراموس معلما فالفيردي.. نجم ريال مدريد يكرر ما فعله زميله ومواطنه

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الأحد: الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. نجم الفريق يقترب من الأهلي.. حيلة جديدة من كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 6 ساعات

مواجهة ساخنة بين نائبين على الهواء بسبب تصريح لرئيس البرلمان الليبي

منذ 40 دقيقة

إدارة برشلونة تصدم الجمهور

منذ ساعة و 21 دقيقة

فالفيردي يطلق تصريح مثير عقب فوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم| نصيحة مفاجئة لفايلر.. عقوبة كبرى على نجم الفريق وفتحي يطلب مليون دولار للتجديد

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري من فايلر بشأن نجم الأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 9 ساعات

الشوط الثاني يلا شوت لايف Now مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر مباريات اليوم لايف ksa sport كورة لايف

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ملخص لمسات محمد صلاح نجم ليفربول أمام مانشستر سيتي (فيديو)

مفاجأة.. نجم السيتي على رادار ريال مدريد

برشلونة يتحدي جوارديولا ويفاوض نجم مانشستر سيتي

نجم ريال مدريد على رادار مانشستر سيتي في الصيف

بايرن ميونيخ يستهدف نجم فالنسيا

قنبلة الموسم.. جوارديولا يخطط لخطف "فان دايك" من ليفربول

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:12 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

09:03 م

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

07:45 م

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

08:50 م

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

05:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status