وادي دجلة ضد الإنتاج الحربي.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

يستأنف الدوري المصري الممتاز نشاطه اليوم الإثنين 13 يناير، بلقاء وادي دجلة ضد الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز وذلك بملعب بتروسبروت بمدينة القاهرة.





ويسعى فريق وادي دجلة لتحقيق الفوز بالمباراة، في ظل مساعيه للهروب من القاع، بعد أن حقق فوزاً هاماً خلال الجولة الماضية على فريق سموحة 3-2.





ويأمل اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة لإستغلال معنويات لاعبيه المرتفعة وال‘جهاز على فريق الإنتاج الحربي، وذلك لتخفيف الضغوط المفروضة عليه بسبب سوء النتائج.





في المقابل يتمنى المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي مختار مختار لتحقيق فوزه الأول منذ ثلاثة مباريات، حيث تعادل الفريق في آخر ثلاث مباريات له في الدوري أمام الزمالك والجونة والمصري.





ترتيب الإنتاج الحربي ووادي دجلة قبل مباريات الجولة 14





يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 مباريات، بينما تلقى 3 هزائم، سجل 10 أهداف وتلقت شباكه مثلها.





في المقابل، يقبع فريق وادي دجلة في المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 9 نقاط من 12 مباراة، جمعها من فوزين وثلاث تعادلات وسبع هزائم، سجل 12 هدف وسكنت شباكه 20 هدفاً.

التشكيل المتوقع لمباراة وادي دجلة ضد الإنتاج الحربي





من المتوقع أن يبدأ تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة مباراة الإنتاج بالتشكيل التالي





حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: إسحق ياكوبو – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي – خالد رضا

خط الوسط: محمد هلال – محمد عبد العاطي – محمد رضا

خط الهجوم: رفيق كابو – عبد الكبير الوادي – مروان حمدي.





بينما من المتوقع أن يبدأ مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي المباراة بالتشكيل التالي





حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود عادل – معاذ الحناوي – محمود البدري – أحمد شديد قناوي

خط الوسط: محمد عادل – إبراهيم عبد الخالق – محمد فييرا – موسى دياوارا – علاء سلامة.

خط الهجوم: باسم مرسي.





موعد مباراة وادي دجلة ضد الإنتاج الحربي





تنطلق المباراة اليوم الإثنين 13 يناير، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناتي On Sports و Time Sports.



