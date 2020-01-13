Advertisements
Advertisements
Advertisements

وادي دجلة ضد الإنتاج الحربي.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:13 ص
Advertisements
وادي دجلة
وادي دجلة
عبد القادر عرابي
Advertisements
يستأنف الدوري المصري الممتاز نشاطه اليوم الإثنين 13 يناير، بلقاء وادي دجلة ضد الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز وذلك بملعب بتروسبروت بمدينة القاهرة.

ويسعى فريق وادي دجلة لتحقيق الفوز بالمباراة، في ظل مساعيه للهروب من القاع، بعد أن حقق فوزاً هاماً خلال الجولة الماضية على فريق سموحة 3-2.

ويأمل اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة لإستغلال معنويات لاعبيه المرتفعة وال‘جهاز على فريق الإنتاج الحربي، وذلك لتخفيف الضغوط المفروضة عليه بسبب سوء النتائج.

في المقابل يتمنى المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي مختار مختار لتحقيق فوزه الأول منذ ثلاثة مباريات، حيث تعادل الفريق في آخر ثلاث مباريات له في الدوري أمام الزمالك والجونة والمصري.

ترتيب الإنتاج الحربي ووادي دجلة قبل مباريات الجولة 14

يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 مباريات، بينما تلقى 3 هزائم، سجل 10 أهداف وتلقت شباكه مثلها.

في المقابل، يقبع فريق وادي دجلة في المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 9 نقاط من 12 مباراة، جمعها من فوزين وثلاث تعادلات وسبع هزائم، سجل 12 هدف وسكنت شباكه 20 هدفاً.
التشكيل المتوقع لمباراة وادي دجلة ضد الإنتاج الحربي

من المتوقع أن يبدأ تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة مباراة الإنتاج بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف
خط الدفاع: إسحق ياكوبو – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي – خالد رضا
خط الوسط: محمد هلال – محمد عبد العاطي – محمد رضا
خط الهجوم: رفيق كابو – عبد الكبير الوادي – مروان حمدي.

بينما من المتوقع أن يبدأ مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: محمود عادل – معاذ الحناوي – محمود البدري – أحمد شديد قناوي
خط الوسط: محمد عادل – إبراهيم عبد الخالق – محمد فييرا – موسى دياوارا – علاء سلامة.
خط الهجوم: باسم مرسي.

موعد مباراة وادي دجلة ضد الإنتاج الحربي

تنطلق المباراة اليوم الإثنين 13 يناير، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناتي On Sports و Time Sports.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وادي دجلة الكرة المصرية الان الدوري المصري

أخبار تهمك

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم| نصيحة مفاجئة لفايلر.. عقوبة كبرى على نجم الفريق وفتحي يطلب مليون دولار للتجديد

منذ حوالي 4 ساعات

فالفيردي يطلق تصريح مثير عقب فوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الأحد: الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. نجم الفريق يقترب من الأهلي.. حيلة جديدة من كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

سواريز وراموس معلما فالفيردي.. نجم ريال مدريد يكرر ما فعله زميله ومواطنه

منذ ساعتين و 34 دقيقة

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 7 ساعات

إدارة برشلونة تصدم الجمهور

منذ ساعة و 22 دقيقة

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت لايف بدون تقطيع beIN SPORT كورة لايف

منذ حوالي 5 ساعات

الشوط الثاني يلا شوت لايف Now مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر مباريات اليوم لايف ksa sport كورة لايف

منذ حوالي 6 ساعات

مواجهة ساخنة بين نائبين على الهواء بسبب تصريح لرئيس البرلمان الليبي

منذ 41 دقيقة

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري من فايلر بشأن نجم الأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

وادي دجلة يتعادل مع الإنتاج الحربي وديا

أهداف مباراة - وادي دجلة 1 × 2 الإنتاج الحربي

أهداف مباراة - الإنتاج الحربي 1 × 2 وادي دجلة

مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة ahly vs etoile Wadi Deglal LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش الاهليEgyptian Premier League

بعد مباراة وادي دجلة ضد الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

التشكيل المتوقع وموعد مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:12 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

09:03 م

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

07:45 م

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

08:50 م

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

05:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status