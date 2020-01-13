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النجم واكين فينيكس يقتنص جائزة أفضل ممثل في حفل "اختيار النقاد"

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:58 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد بموقع تويترعن حصد النجم واكين فينيكس، جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي من حفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice بدورته الحالية رقم 25 لعام 2020 الجاري.

وكان مرشحًا لنفس الفئة كل من، النجم أنطونيو بانديرس عن دوره في فيلم Pain and Glory، وروبيرت دينيرو عن دوره في فيلم The Irishman وليوناردو ديكابريو عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وأدم دريفر عن دوره في فيلم Marriage Story، وإيدي ميرفي عن دوره في فيلم Dolemite Is My Name وواكين فينيكس عن دوره في فيلم "جوكر"، وآدم ساندلر عن دوره في فيلم Uncut Gems.

وكان من ضمن المرشحين لجائزة أفضل مخرج، كل من المخرج، Noah Baumbach عن اخراجه لفيلم Marriage Story، والمخرج Bong Joon-ho عن اخراجه لفيلم Parasite، والمخرجة Greta Gerwig عن إخراجها لفيلم Little Women، والمخرج سام منديز عن إخراجه لفيلم 1917، والمخرجان جوش سافدي وبيني سافدي عن اخراجهما لفيلم Uncut Gems، والمخرج مارتن سكورسيزي عن إخراجه لفيلم The Irishman والمخرج كوينتن ترانتينو عن إخراجه لفيلم Once Upon a Time in Hollywood.

وكان من ضمن المرشحين لفئة أفضل فيلم، كل من فيلم 1917، وفيلم Ford v Ferrari وفيلم The Irishman وفيلم Jojo Rabbit وفيلم Joker وفيلم Little Women، وفيلم Marriage Story.
وأيضا فيلم Once Upon a Time in Hollywood وفيلم Parasite وفيلم Uncut Gems.



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نقاد مشاهير حفل جوائز الفجر الفني

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