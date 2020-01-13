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عاجل.. ترامب: لا أهتم بالتفاوض مع إيران.. ولن تحصل على النووي

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:07 ص
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ترامب
ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يهتم بالتفاوض مع إيران، مشددًا على أنها لن تحصل على أسلحة نووية، وعليها التوقف عن قتل المتظاهرين في الشوارع.


وقال ترمب، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صباح اليوم الاثنين: "لا أهتم للتفاوض مع إيران، لكنها لن تحصل أبدا على النووي، ويجب وقف قتل المتظاهرين".


يذكر أن إيران تشهد حالة من الاحتجاجات الهائلة وخروج المتظاهرين للشوارع، للتعبير عن غضبهم لتدنى مستوى المعيشة وقمع الحريات.

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الكلمات المفتاحية

ترامب امريكا النووي إيران

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