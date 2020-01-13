"بكاء وتغيير ملابس وزحام شديد".. 7 لقطات لافتة في عزاء والد إيهاب توفيق (صور)





"الفجر الفني"

إيهاب توفيق يبدل ملابسه مرتين



حضور عدد كبير من الفنانين



نجوم الغناء يقدمون واجب العزاء ويساندون إيهاب توفيق



نجوم الإعلام أبرز الحضور في العزاء



نجوم الرياضة يتلقون العزاء في والد إيهاب توفيق



انهيار إيهاب توفيق وبكاءه



تكدس المسجد وازدحام شديد













أقيم مساء أمس الأحد عزاء والد الفنان إيهاب توفيق، والذي وافته المنية إثر اختناق نجم عن حدوث ماس كهربائي بسبب أحد الأجهزة الكهربائية، في الفيلا الذي يقطن فيها.وخلال العزاء، كانت هناك عدة لقطات لافته للأنظار، يستعرضها لكخلال هذا التقرير في سطور موجزة.وظهر الفنان إيهاب توفيق في بداية استقباله للحضور في العزاء ببدلة باللون الرمادي، ولكن في منتصف العزاء ظهر ببدلة سوداء اللون.وشهد العزاء حضور حشد كبير من نجوم الفن وهم: صلاح عبد الله، محمد لطفي، فيفي عبده، أشرف زكي، مصطفى شعبان، ميرهان حسين، ماجد المصري، أحمد بدير، محمد الصاوي، ليلى علوي، إيهاب فهمي، محمود حميدة وعدد آخر من النجوم.رصدت كاميرا "الفجر الفني" توافد عدد كبير من أشهر نجوم الغناء إلى العزاء لمساندة إيهاب توفيق وكان أبرزهم كلًا من "مصطفى قمر، رامي صبري، طارق الشيخ، عصام كاريكا، حسين الجسمي، لطيفة، أحمد جمال، هشام عباس، حميد الشاعري، حمادة هلال، عمرو مصطفى وخالد سليم وغيرهم.كما حرص عدد كبير من نجوم الإعلام على حضور العزاء ومواساة الفنان إيهاب توفيق ودعمه في هذه الأزمة، ومنهم الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامي خيري رمضان وأسامة منير والداعية مظهر شاهين وغيرهم.وحرص عدد كبير من نجوم الرياضة على حضور العزاء ومنهم الكابتن شادي محمد وعبد الظاهر السقا، هشام حنفي، ثروت سويلم، كابتن خالد بيبو وغيرهم.رصدت عدسة الفجر الفني عدة لقطات للفنان إيهاب توفيق والذي ذرفت عيناه بالدموع حزنًا على فراق والده وكان في حالة مابين الإنهيار والصمود لاستقبال المعزين.وشهد مسجد المشير طنطاوي، الذي شهد مراسم عزاء الراحل حالة من التكدس والإزدحام الشديد وذلك لتقديم العزاء في الراحل ومساندة إيهاب توفيق في هذه المحنة.