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"بكاء وتغيير ملابس وزحام شديد".. 7 لقطات لافتة في عزاء والد إيهاب توفيق (صور)
الإثنين 13/يناير/2020 - 02:47 ص
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لمياء علي
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أقيم مساء أمس الأحد عزاء والد الفنان إيهاب توفيق، والذي وافته المنية إثر اختناق نجم عن حدوث ماس كهربائي بسبب أحد الأجهزة الكهربائية، في الفيلا الذي يقطن فيها.
وخلال العزاء، كانت هناك عدة لقطات لافته للأنظار، يستعرضها لك "الفجر الفني" خلال هذا التقرير في سطور موجزة.
إيهاب توفيق يبدل ملابسه مرتين
وظهر الفنان إيهاب توفيق في بداية استقباله للحضور في العزاء ببدلة باللون الرمادي، ولكن في منتصف العزاء ظهر ببدلة سوداء اللون.
حضور عدد كبير من الفنانين
وشهد العزاء حضور حشد كبير من نجوم الفن وهم: صلاح عبد الله، محمد لطفي، فيفي عبده، أشرف زكي، مصطفى شعبان، ميرهان حسين، ماجد المصري، أحمد بدير، محمد الصاوي، ليلى علوي، إيهاب فهمي، محمود حميدة وعدد آخر من النجوم.
نجوم الغناء يقدمون واجب العزاء ويساندون إيهاب توفيق
رصدت كاميرا "الفجر الفني" توافد عدد كبير من أشهر نجوم الغناء إلى العزاء لمساندة إيهاب توفيق وكان أبرزهم كلًا من "مصطفى قمر، رامي صبري، طارق الشيخ، عصام كاريكا، حسين الجسمي، لطيفة، أحمد جمال، هشام عباس، حميد الشاعري، حمادة هلال، عمرو مصطفى وخالد سليم وغيرهم.
نجوم الإعلام أبرز الحضور في العزاء
كما حرص عدد كبير من نجوم الإعلام على حضور العزاء ومواساة الفنان إيهاب توفيق ودعمه في هذه الأزمة، ومنهم الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامي خيري رمضان وأسامة منير والداعية مظهر شاهين وغيرهم.
نجوم الرياضة يتلقون العزاء في والد إيهاب توفيق
وحرص عدد كبير من نجوم الرياضة على حضور العزاء ومنهم الكابتن شادي محمد وعبد الظاهر السقا، هشام حنفي، ثروت سويلم، كابتن خالد بيبو وغيرهم.
انهيار إيهاب توفيق وبكاءه
رصدت عدسة الفجر الفني عدة لقطات للفنان إيهاب توفيق والذي ذرفت عيناه بالدموع حزنًا على فراق والده وكان في حالة مابين الإنهيار والصمود لاستقبال المعزين.
تكدس المسجد وازدحام شديد
وشهد مسجد المشير طنطاوي، الذي شهد مراسم عزاء الراحل حالة من التكدس والإزدحام الشديد وذلك لتقديم العزاء في الراحل ومساندة إيهاب توفيق في هذه المحنة.
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