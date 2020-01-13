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عاجل.. الأطراف الليبية توقع الاثنين المقبل على وقف النار

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:02 ص
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بوابة الفجر
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أعلن مسؤول ليبي، لفضائية العربية، اليوم الاثنين، أن الأطراف الليبية ستوقع الإثنين المقبل على وقف النار.


يذكر أن مسؤول روسي، كان قد صرح أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق، سيزوران موسكو قريبا لبحث وقف إطلاق النار.

 

ودخلت الهدنة بين الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق حيز التنفيذ، إلا أن المليشيات التابعة لحكومة الوفاق تخترقها من آن إلى آخر.

 

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الكلمات المفتاحية

الوطني الليبي الهدنة المشير خليفه حفتر

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