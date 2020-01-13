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ابن عم إيهاب توفيق يوضح السبب المباشر في وفاة والد المطرب

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:26 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أوضح أمير توفيق، ابن عم الفنان إيهاب توفيق أسباب وفاة عمه الراحل أحمد توفيق، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي.

وأوضح أمير توفيق، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي فى برنامج" القاهرة الآن" مع لميس الحديدي" أن سبب وفاة الراحل يرجع إلى الدفاية، قائلاً: "الدفاية كانت فى الريسبشن والسلك بتاعها ساح فعمل قفلة فى الأنوار كلها والنار حاصرت المكان والراحل كان عامل عملية قلب مفتوح فشيء طبيعي الدخان لما زاد عليه حصله اختناق".

يشار إلى أن مراسم عزاء الراحل أحمد توفيق والد المطرب إيهاب توفيق بدأت اليوم بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن والإعلام أبرزهم وائل الابراشي، رامي صبري، صلاح عبد الله، أشرف زكي، شادي محمد، فيفي عبده، حسين الجسمي وآخرين.

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